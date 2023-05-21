Более 87 жителей Пензенской области проголосовали за объекты для благоустройства

Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных для благоустройства территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» подходит к концу, но у вас все еще есть шанс сделать выбор. Проголосовать можно на сайте или прямо на пензенских улицах – для этого достаточно обратиться к волонтерам.

Узнать их несложно: волонтеры одеты в голубые жилеты и бейсболки с надписью #ГородаМеняютсяДляНас, а также имеют при себе именные бейджи.

На следующей неделе волонтеры благоустройства будут работать в следующих точках:

22 мая - площадь Ленина с 14 до 16 часов;

23 мая - набережная реки Суры с 16 до 18 часов;

24 мая - Фонтанная площадь с 15 до 17 часов;

25 мая - сквер им. Дениса Давыдова с 16 до 18 часов;

26 мая - площадь у Дома молодежи с 15 до 17 часов.