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НовостиДом. Семья21 мая 2023 12:52

Утка с птенцами на несколько минут остановила движение на улице 40 лет Октября в Пензе

Случившееся попало в объектив видеорегистратора, установленного в одной из машин
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Милейшая история случилась 18 мая. Один из водителей заметил на обочине дороги утку с птенцами, остановился и попросил остальных водителей тоже затормозить, чтобы дать пернатой матери с детенышами перебраться на другую сторону.

Видео было опубликовано в сообществе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

«Для того чтобы быть героем не нужно носить специальный костюм. Необходимо просто прийти на помощь тем, кто нуждается в тебе», - отметили представители ведомства и поблагодарили мужчину за неравнодушие и помощь.