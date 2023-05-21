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НовостиЗвезды21 мая 2023 10:53

Спектакль пензенского драматического театра был признан лучшим на Рыбаковском фестивале

Мероприятие проходило в Тамбове
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба Тамбовского государственного академического драматического театра

Фото: Пресс-служба Тамбовского государственного академического драматического театра

19 мая там, на сцене государственного академического драматического театра, были подведены итоги фестиваля.

Пензенский драматический театр, который представил зрителям спектакль «Мертвые души», выиграл в номинации «За лучший актерский ансамбль».

Главная фестивальная премия – «Актер России» - досталась актеру Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна, народному артисту Донецкой Народной Республики Владимиру Швецу за роль Торчалова в спектакле по пьесе Н. Воронова «Страсти по Торчалову».