Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2023 9:44

В июне в Пензенской области начнут восстанавливать дендрарий им. Г.Ф. Морозова

Памятник природы сильно пострадал во время засухи в 2010 году
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

По поручению министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришата Алтынбаева сейчас разрабатывается проект восстановления дендрария.

С июня на месте приступят к работам: будут вырублены высохшие деревья, убрана мусор и валежник. Восстановление будет вестись и в 2024 году.

СПРАВКА «КП»

Морозовский дендрарий был основан в начале 20-го века. На его территории произрастают более 250 видов экзотических кустарников и деревьев из западной Европы, Сибири, Дальнего Востока, Китая, Японии и Северной Америки.