В июне в Пензенской области начнут восстанавливать дендрарий им. Г.Ф. Морозова

По поручению министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришата Алтынбаева сейчас разрабатывается проект восстановления дендрария.

С июня на месте приступят к работам: будут вырублены высохшие деревья, убрана мусор и валежник. Восстановление будет вестись и в 2024 году.

СПРАВКА «КП»

Морозовский дендрарий был основан в начале 20-го века. На его территории произрастают более 250 видов экзотических кустарников и деревьев из западной Европы, Сибири, Дальнего Востока, Китая, Японии и Северной Америки.