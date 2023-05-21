В Мордовии за удар ножом в грудь бывшему супругу женщина приговорена к году условно

В ходе выезда на место происшествия сотрудники уголовного розыска выяснили, что ножевое ранение мужчине причинила его бывшая супруга.

Причастную к совершению преступления задержали.

Как отмечает пресс-служба МВД РМ, 10 января потерпевший находился в доме со своей бывшей супругой. Во время общения обвиняемая высказала в адрес мужчины недовольство по поводу его постоянных приходов, в результате между ними возник конфликт, во время которого потерпевший разозлился и оттолкнул ее. Женщина взяла со стола нож и ударила им гостя в грудь.

Осознав содеянное, она оказала пострадавшему первую помощь и вызвала медицинских работников.

Вину в содеянном она признала. Ей была избрана мера принуждения – обязательство о явке.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.