В Пензе возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести»

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Как отмечает пресс-служба администрации Пензы, в торжественной церемонии приняли участие первый заместитель главы администрации города Олег Денисов, представители районных администраций, общественных организаций и другие официальные лица.

В память о пензенцах-героях тыла и фронта была объявлена минута молчания. Прозвучали Гимн России, к подножию стелы возложили цветы.

20 мая 2021 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность, Пензе присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести».

В годы войны Пенза и область приняли 65 эвакуированных промышленных предприятий. В Пензе ковалось оружие Победы – легендарная «Катюша». У нас производился каждый четвёртый взрыватель для мин и снарядов.

Тридцать пять тысяч пензенцев награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

За большой вклад в обеспечение Победы, в 1985-м году Пенза была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

11 февраля 2022 года Законодательным Собранием Пензенской области принят закон «Об установлении Дня трудовой доблести города Пензы».