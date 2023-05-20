В Пензенской области выловившему сетью 7 линей грозит два года лишения свободы

При этом каких-либо документов на вылов рыбы у гражданина не было.

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, подозреваемый дал признательные показания. У злоумышленника было изъято 7 рыб вида линь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.1 ст. 256 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция напоминает, что ежегодно с 15 апреля по 15 июня установлены запретные сроки ловли водных биоресурсов на всех водных объектах рыбохозяйственного значения Пензенской области всеми орудиями лова, за исключением одной донной или поплавочной удочки с общим количеством крючков не более двух штук на орудии лова, так как в эти сроки происходит нерест различных видов рыб.