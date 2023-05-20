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НовостиПроисшествия20 мая 2023 9:40

Два «неуда» заработали синхронно в один день молодые студенты Саранска

Поверив мошенникам, 19-летняя девушка и 20-летний молодой человек перечислили злоумышленникам за один день 359 тысяч рублей
Виктор ВИКТОРОВ

Как отмечает пресс-служба МВД Республики Мордовия, студентка вуза обналичила 150 тысяч рублей со своей карты и перечислила их на «безопасный» счет.

Учащийся средне-специального заведения, спасаясь от якобы оформляемого на него кредита, по присланной мошенником ссылке установил на телефон мобильное приложение, код от которого сообщил собеседнику. А вскоре обнаружил, что со счета были списаны 209 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские проводят проверки по данным фактам, устанавливают обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников.