Два «неуда» заработали синхронно в один день молодые студенты Саранска

Как отмечает пресс-служба МВД Республики Мордовия, студентка вуза обналичила 150 тысяч рублей со своей карты и перечислила их на «безопасный» счет.

Учащийся средне-специального заведения, спасаясь от якобы оформляемого на него кредита, по присланной мошенником ссылке установил на телефон мобильное приложение, код от которого сообщил собеседнику. А вскоре обнаружил, что со счета были списаны 209 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские проводят проверки по данным фактам, устанавливают обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников.