Глава Пензы Александр Басенко проверил ход строительства школы в Заре

Фото: Пресс-служба администрации Пензы.

В пятницу, 19 мая, глава Пензы проверил ход текущих работ.

«Строительство школы муниципальным предприятием АО «Пензгорстройзаказчик» движется с опережением графика. В настоящее время на объекте идет забивка и испытание свай, устройство ливневой, дренажной и хозяйственно-бытовой канализаций. – отметил Александр Басенко.

Открыть новое образовательное учреждение на 1100 мест планируется в преддверии 1 сентября 2024 года.

«Площадь участка составляет почти 3,5 гектара, самой школы – порядка 22 тысяч кв.м. На строительство выделено свыше 1 млрд 200 тысяч рублей», – добавил начальник УКСа Вадим Астафьев.

Как отмечает пресс-служба администрации города,классы в новой школе будут оснащены лабораториями, необходимыми для изучения точных наук, появятся тренажерный зал, библиотека, зал хореографии, физкультурно-спортивные зоны для занятий легкой атлетикой, баскетболом, волейболом и футболом.

Также в рамках развития социальной инфраструктуры в Заре совместно с министерствами спорта Пензенской области и Российской Федерации будет сооружена «умная» спортплощадка с уличными тренажерами и воркаутом, обустроено футбольное поле, беговые дорожки, игровые зоны.