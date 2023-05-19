В Госдуме рассказали, как за одни сутки улучшить демографическую ситуацию в России

Решение можно принять за один день, а результаты уже появятся через три месяца. Такое мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Человек размножается, когда у него есть смысл жизни. Смысл жизни у него есть, когда у него есть работа. Работа у него есть, когда в стране есть развитие.

Значит, нужно ограничить произвол монополий, обеспечить дешёвый кредит для развития, для этого нужно ограничить финансовые спекуляции. И нужно ввести разумный протекционизм, чтобы производить вещи, потребляемые в России, было выгодно в России.

И гарантировать гражданам РФ прожиточный минимум хотя бы на нынешнем уровне, просто для поддержания спроса. Вот первые шаги, которые можно сделать в течение одних суток и которые дадут плоды уже через три месяца, потому что изменится настроение общества и состояние страны. Но для этого нужно хотеть развивать страну, а не уничтожать её».

Ранее в Кремле охарактеризовали демографическую ситуацию в России как тяжёлую. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, меры, принятые для улучшения демографической ситуации, пока не дали результата.

Он также добавил, что тема исправления ситуации с демографией является одной из приоритетных для правительства РФ. Применяется целый ряд мер, но «волшебной панацеи» в этом вопросе нет, добавил Песков.