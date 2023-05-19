В Пензенской области стартовал конкурс «Лучший по профессии»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Напоминаем вам, что участники соревнования выполняют как теоретические, так и практические задания. Учитывается не только скорость, но и качество исполнения.

Конкурс бульдозеристов проводится на отрезке строящейся дороги между селами Абашево и Паны. Магистраль соединит Наровчатский район со Спасским, а также с федеральной трассой М-5 Урал и Республикой Мордовией.

Как отметил губернатор Олег Мельниченко, данная дорога также является важным туристическим маршрутом, а ввести ее в эксплуатацию планируется в конце года.

Победитель и призеры конкурса мастерства получат денежные призы в размере 400, 220 и 150 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. Всем участникам конкурса вручаются памятные подарки. Лидер региональных состязаний сможет принять участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса, который будет проходить с 22 по 24 июня в Чувашской Республике.