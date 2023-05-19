В Пензе полицейские установили похитителя самоката, оставленного пенсионером в подъезде

В Пензе в отдел полиции обратился местный житель 1960 года рождения. Он рассказал, что оставил самокат в подсобном помещении подъезда, а когда вышел из квартиры, свое имущество не обнаружил. Сумма ущерба составила более 3 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы установили подозреваемого в совершении преступления пензенца 1989 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Он дал признательные показания: похищенный самокат продал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция Пензенской области напоминает! Самый надежный способ защиты от кражи - не оставлять велосипед, самокат или коляску без присмотра.

Храните документы, полученные в магазине при покупке велосипеда, самоката или коляски. Помните! Покупая велосипед или самокат без документов, вы рискуете стать хозяином краденого имущества.