Несовершеннолетний житель Сердобска несколько раз расплачивался в магазинах картой своего приятеля

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по региону, в ходе расследования удалось установить, что карта в руки 16-летнего жителя Сердобска попала 2 апреля. Хозяин лично отдал ее своему знакомому и попросил того закупиться в продовольственном магазине.

Подросток, по всей видимости, воспринял просьбу слишком буквально, и в течение дня не раз покупал для себя и своих приятелей всевозможные товары. Своими действиями он уменьшил баланс карты на более чем пять тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.