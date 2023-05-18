Жительница Саранска, ударившая ножом зятя, предстала перед судом

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Как было установлено в ходе расследования, 18 ноября подсудимая находилась в квартире, где ее дочь проживала со своим мужем. Семья и еще несколько знакомых праздновали, пили спиртное. В какой-то момент зять женщины начал оскорблять ее дочь.

50-летняя жительница Саранска этого терпеть не стала: она схватилась за нож и ударила им 28-летнего родственника в живот. Тот был госпитализирован.

Женщину задержали сотрудники полиции. Та свою вину отрицать не стала.