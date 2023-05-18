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НовостиПроисшествия18 мая 2023 11:11

Жительница Саранска, ударившая ножом зятя, предстала перед судом

Ее приговорили к полутора годом лишения свободы условно
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Как было установлено в ходе расследования, 18 ноября подсудимая находилась в квартире, где ее дочь проживала со своим мужем. Семья и еще несколько знакомых праздновали, пили спиртное. В какой-то момент зять женщины начал оскорблять ее дочь.

50-летняя жительница Саранска этого терпеть не стала: она схватилась за нож и ударила им 28-летнего родственника в живот. Тот был госпитализирован.

Женщину задержали сотрудники полиции. Та свою вину отрицать не стала.