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НовостиОбщество18 мая 2023 10:38

Депутат Владимир Вдонин помог организовать турнир по мини-футболу

На имя председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вадима Супикова поступило обращение от редактора газеты «Вадинские вести»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Алла Яковлева поблагодарила депутата Владимира Вдонина за содействие в проведении XI турнира по мини-футболу имени ветерана спорта Вадинского района Николая Гуляева среди школьных команд.

Как отмечается в официальном письме, народный избранник второй год подряд помогает в организации спортивных событий, популяризирующих здоровый образ жизни среди подрастающего поколения. Участие народного избранника позволило проводить мероприятия на высоком уровне.

Также издание выражает признательность Владимиру Вдонину за спонсорскую помощь в замене ветхой деревянной изгороди возле здания редакции.

Кроме того, парламентарий несколько лет оказывает содействие в оформление подписки на газету для пенсионеров, а в 2023 году благодаря его отзывчивости еженедельник стали получать пять семей мобилизованных вадинцев.

«Искренне признательны уважаемому Владимиру Васильевичу за поддержку проектов и акций редакции, содействие в их реализации, благотворительность, неоценимую помощь в проведении праздничных, спортивных и социально значимых мероприятий, великодушие и отзывчивость», – говорится в обращении.