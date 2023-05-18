В Пензе активизируют работу по вывозу брошенных автомобилей с улиц

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Накануне первый заместитель главы администрации города Пензы Олег Денисов провел обход Первомайского района. На улице Мира рабочая группа обнаружила несколько брошенных автомобилей. Как отметил Олег Денисов, подобный автохлам не только портит внешний вид города, но и не позволяет коммунальным службам полноценно убирать территории.

Заместитель главы администрации поручил активизировать работу по вывозу брошенного транспорта с улиц.

Согласно постановлению администрации, сперва нужно установить хозяина брошенного автомобиля и известить его. Если за три месяца после уведомления собственник не убрал свое авто, то УМИ вправе обратиться в суд. Суд вправе перевести автомобиль в муниципальную собственность, после чего ее можно будет свободно утилизировать.