Жители Мордовии ставят рекорды доверчивости мошенникам

В органы внутренних дел Мордовии 17 мая с заявлениями о хищении денежных средств обратились 5 местных жителей, которые лишись 4986 952 рублей.

В частности, УМВД России по городу Саранск проводится проверка по факту мошенничества, совершенного в отношении 26-летнего местного жителя.

Как рассказал потерпевший, ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником брокерской компании и сообщил, что он может вернуть доступ к ранее открытому заявителем в данной компании счету и помочь вывести денежные средства. Но для этого необходимо перечислить 375 000 рублей.

Потерпевший внес денежные средства. После этого незнакомец сообщил, что молодому человеку требуется застраховать счет на сумму 2500 долларов, заплатить налог - 5071 долларов и направить свой налоговый код, для получения которого также пришлось заплатить 600 000 рублей. Необходимую сумму потерпевший взял в кредит. Затем молодой человек заплатил комиссию в размере 500000 рублей. Все денежные средства перечислялись на криптокошелек.

Заявитель понял, что стал жертвой мошенников, когда ему поступило сообщение о том, что в момент перевода в криптовалюту произошел технический сбой, для устранения которого требуется внести 7190 долларов 77 центов. Общая сумма причиненного мужчине ущерба составила 2 805 000 рублей.

И это лишь один пример.

В печальной статистике потерь обманутых мошенниками жителей республики, пусть редкие, но есть примеры проявления бдительности в общении с незнакомцами.

По информации пресс-службы МВД РМ, два гражданина, проявив бдительность и не поверив мошенникам, смогли сохранить 1 миллион рублей.