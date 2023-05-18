Поддержат ли пензенцы идею о возможной пересдаче ЕГЭ летом?

Фото: Алексей Булатов (архив «КП»)

В письме в адрес Минпросвещения парламентарий, ссылаясь на данные исследований, указывает, что 73% выпускников, сдающих Единый госэкзамен, жалуются на нервные перегрузки, «22% из них в это время принимают успокоительные препараты».

Депутат уверен, одной из причин в этом случае может быть то, что выпускнику разрешено пересдать тест или улучшить результат только через год.

При этом, говорится в письме, «в текущей ситуации экономика и промышленность страны как никогда остро ощущают нехватку молодых профессионалов».

Как напоминает ТАСС, сдача ЕГЭ начнётся с 26 мая.