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НовостиОбщество18 мая 2023 5:53

Поддержат ли пензенцы идею о возможной пересдаче ЕГЭ летом?

По мнению вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, обратившегося в Минпросвещения с предложением разрешить пересдачу, такое решение позволит снизить уровень стресса у выпускников
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Алексей Булатов (архив «КП»)

Фото: Алексей Булатов (архив «КП»)

В письме в адрес Минпросвещения парламентарий, ссылаясь на данные исследований, указывает, что 73% выпускников, сдающих Единый госэкзамен, жалуются на нервные перегрузки, «22% из них в это время принимают успокоительные препараты».

Депутат уверен, одной из причин в этом случае может быть то, что выпускнику разрешено пересдать тест или улучшить результат только через год.

При этом, говорится в письме, «в текущей ситуации экономика и промышленность страны как никогда остро ощущают нехватку молодых профессионалов».

Как напоминает ТАСС, сдача ЕГЭ начнётся с 26 мая.