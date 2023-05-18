Следователи СК Пензенской области выясняют причины смерти мужчины при пожаре в селе Бузовлево

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Возгорание в доме по улице Центральной в селе Бузовлево Лопатинского района произошло приблизительно в полдень 16 мая.

Как отмечает пресс-служба СК региона, после ликвидации открытого пламени в жилом помещении обнаружено тело 74-летнего мужчины. Его супруге удалось спастись.

При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, возможной причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

В настоящее время следователями Городищенского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пензенской области проводится доследственная проверка по установлению всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего возгорания.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.