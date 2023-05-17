Экоактивисты собрали более 800 мешков мусора на побережье Сурского водохранилища

Фото предоставлено организаторами акции

Участие в ней приняли более 300 человек. В течение двух дней они, разделившись на команды, приводили в порядок побережье Сурского водохранилища. Кроме того, еще 120 участников акции убирали мусор возле водоемов на территориях Кузнецка, Лунино и Сердобска.

На побережье водохранилища экоактивисты собрали 851 мешок мусора – или же четыре КАМАЗа. Еще около 200 мешков удалось набрать на берегах мелких водоемов.

Все отходы были отсортированы, большая часть из них отправлена на переработку. Остальное вывезли на полигон.