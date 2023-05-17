За 15 майских дней жители Мордовии обогатили мошенников на 13 миллионов рублей

Свыше 5 млн перечислили жители республики, пытаясь заработать на электронных торгах.

Еще более 4 млн лишились граждане, поверившие, что на них оформляют кредиты.

Среди самых распространенных способов совершения преступления мошенниками стала передача денежных средств так называемым курьерам под предлогом непривлечения к уголовной ответственности родственников, якобы совершивших ДТП.

Таким образом своих сбережений лишились 10 местных жителей, которые потеряли порядка 2 миллионов рублей.

Столько же потеряли жители республики, покупая и продавая в интернете автомобиль, одежду, лодку, велосипеды и билеты в театр.

Стоит отметить, что с начала месяца в полицию также обратились 15 заявителей, которые сообщили о покушении на мошенничество. Бдительность местных жителей позволила им сохранить 8 миллионов рублей.