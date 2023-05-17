Олег Мельниченко распорядился оперативно ликвидировать несанкционированные свалки

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Ход благоустройства общественных пространств обсудили на заседании правительства Пензенской области во вторник, 16 мая.

Олег Мельниченко подчеркнул, что после зимы в областном центре, в муниципальных образованиях территории активно убираются, отмечает пресс-служба регионального правительства.

«Но еще остается много так называемых «диких» свалок. А если такая свалка однажды возникла и ее вовремя не убрали, она будет только нарастать и служить для людей своеобразным сигналом, что туда можно все возить и сваливать», – обратил внимание участников совещания глава региона.

Он отметил, что месячник по благоустройству продолжится до 12 июня, призвал муниципалитеты не снижать темпы проводимых работ.

«Несанкционированные свалки необходимо оперативно ликвидировать», – констатировал Олег Мельниченко.