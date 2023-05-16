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НовостиПроисшествия16 мая 2023 17:02

В Мордовии водитель, лишенный прав, погиб после съезда в кювет и опрокидывания автомашины

ДТП произошло 15 мая на 84 км автодороги сообщением «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Как отмечает пресс-служба МВД Республики Мордовия, лишенный права управления транспортными средствами 44-летний водитель автомашины «Лада Х-Рей», превысив скорость, допустил съезд в левый по ходу движения придорожный кювет и опрокинулся.

В результате ДТП от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда бригады СМП. 54-летний пассажир с различными травмами госпитализирован в реанимационное отделение ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ».

Госавтоинспекция МВД по Республике Мордовия настоятельно рекомендует водителям соблюдать Правила дорожного движения, быть бдительными и внимательными.