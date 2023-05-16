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НовостиОбщество16 мая 2023 15:52

В Госдуме поддержали идею открыть комнаты для детей студентов при учебных заведениях

Это позволит решить социальные проблемы и станет «шагом к решению демографической проблемы»
Виктор ВИКТОРОВ

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сказала член комитета ГД по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

«Потребность в том, чтобы делать комнаты временного пребывания детей, когда родители находятся на занятиях в качестве студентов, - это нужная и обоюдно интересная форма и для вуза, и для студентов. Это решение социальных проблем.

Не везде удовлетворён спрос на количество мест в яслях и детских садах. В новых микрорайонах, где в основном живёт молодежь, в них не хватает мест. Это во всех регионах так.

При реализации нужно соблюсти все требования, которые касаются образовательной программы. Она должна быть разработана, потому что детки пришли не просто время отсидеть, а их должны учить чему-то.

Это не очень затратная вещь для вузов, создавать такие комнаты, но это положительный шаг в сторону студента и молодого преподавателя. Возможность и учиться, и быть спокойным за своего ребёнка, который находится под присмотром профессиональных воспитателей, - это шаг к решению демографической проблемы».