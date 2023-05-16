В Пензенской области приступили к подготовке к новому отопительному сезону

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как рассказал министр ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин, в завершившемся отопительном сезоне было меньше аварий на сетях, чем в прошлом году.

В этом году, по поручению губернатора, коммунальные службы сосредоточатся на выявлении бесхозяйных инженерных сетей и их оформлении в муниципальную собственность. Также речь зашла и о проблеме использования котельных малой мощности, находящихся в частной собственности.

Как отметил губернатор, зачастую владельцы таких котельных позволяют себе самоуправство, отключая горячую воду и отопление без предупреждения жителей.

- А заложниками ситуации становятся люди, в том числе и те, кто исправно платит за коммунальные услуги, - подчеркнул Олег Мельниченко. - Считаю, что следует переводить все котельные на стабильно работающие крупные организации.