Пензенская область отправила очередной гуманитарный груз бойцам СВО

Фото: страница Олега Мельниченко в социальной сети

Как отметил в своих социальных сетях губернатор Олег Мельниченко, посылки также получили бойцы 16-й тамбовской бригады и третьей дивизии, где тоже служат пензенцы.

Гуманитарную помощь собрали участники народного движения «Пенза своих не бросает». Они закупили и передали бойцам дроны-камикадзе, квадрокоптеры, противодронные ружья, прицелы, тепловизоры, генераторы, необходимые запчасти для машин, а также посылки и письма от родных и друзей.

«Сбор гуманитарной помощи ведем ежедневно. Огромную поддержку нам в этом оказывают неравнодушные пензенцы. Благодарю всех, кто не остается в стороне!», - почдчеркнул глава региона.