В Пензу доставят ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы

Пояс Пресвятой Богородицы - одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. Согласно преданию, она сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила до конца своей жизни. После этого реликвию бережно передавали из поколения в поколение, пока в четвертом веке она не оказалась во Влахернском храме. В десятом веке пояс разделили на несколько частей. В 2011 году одна из частиц пояса была передана на вечное хранение в Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге.

Святыня прибудет в Пензу 26 мая. Встреча состоится в 7:30 у Богоявленского храма. Здесь ковчег будет находиться до 18:00.

На следующий день, 27 мая в 10:00 ковчежец с частью Пояса Пресвятой Богородицы крестным ходом будет перенесен в Спасский кафедральный собор. Здесь святыня будет пребывать до 4 часов дня 30 мая, храм открыт ежедневно с 7:00 до 19:00.