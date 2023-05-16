В Пензе полицейские пресекли вылов рыбы рыболовным подъемником в период нереста

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Ущерб, причиненный Волго-Камскому территориальному управлению федерального агентства по рыболовству, составил более 42 000 рублей.

По информации пресс-службы УМВД региона, противоправные действия жителя Пензы были пресечены участковым уполномоченным полиции УМВД России по городу Пензе. Мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся.

По словам подозреваемого, он знал, что в данный период запрещено осуществлять добычу рыбы в местах ее нереста. Орудие лова сотрудники полиции изъяли.

В отношении 45-летнего жителя Пензы возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.1 ст.256 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Полиция напоминает, что ежегодно с 15 апреля по 15 июня установлены запретные сроки ловли водных биоресурсов на всех водных объектах рыбохозяйственного значения Пензенской области всеми орудиями лова, за исключением одной донной или поплавочной удочки с общим количеством крючков не более двух штук на орудии лова, так как в эти сроки происходит нерест различных видов рыб.