Команда Пензенской области завоевала «серебро» всероссийских соревнований по армрестлингу

Фото: Пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта

По информации пресс-службы министерства физической культуры и спорта Пензенской области, от регионального отделения ДОСААФ область представили 17 спортсменов-членов сборной команды.

В весовой категории до 55 кг Илья Денисов завоевал «бронзу». В весовой категории до 60 кг Сергей Яшков занял третье место по сумме двоеборья.

Оба спортсмена – представители Иссинского района. Илья и Сергей по итогам выступления выполнили нормативы единой всероссийской спортивной классификации для присвоения разряда «кандидат в мастера спорта». В весовой категории до 70 кг Валерий Абрамкин из Бековского района стал серебряным призёром турнира, уступив лишь мастеру спорта из Белгородской области.

В весовой категории до 100 кг Владимир Грушин из Иссинского района добавил в актив пензенской сборной серебряную медаль.

В весовой категории 110 кг Савва Добров из Пензы стал чемпионом, подтвердив звание «мастер спорта России».

Представители Сурского края Владислав Павлушков, Александр Климов, Владислав Терешонок, Илья Климашин, Артем Дейнека, Семен Тимохин, Александр Николаев, Георгий Наркевич, Фрол Карташов, Александр Баранов, Александр Просвирнин, Александр Грушин личные награды не завоевали, однако внесли вклад в общий успех пензенской команды. По итогам выступления сборная нашей области заняла второе место в общекомандном зачете, уступив лишь команде из Белгородской области. Третье место заняли спортсмены из города Москва.