В Пензе с 8 утра 16 мая в микрорайоне ГПЗ временно отключат горячее водоснабжение

Как отмечает пресс-служба администрации Пензы, отключению подлежат:
48 многоквартирных домов по улицам Антонова 2, 4а, 5, 5а, 5в, 5г, 5д, 5е, 5л, 5н, 5м, 5о, 5п, 5р, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19б, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49 и Баталина, 29;
детский сад №5 «Умка», филиал детского сада №5 «Антошка», ФОК «Золотая шайба», школа №77 (корпус 1), ФОК «Олимпийский», детская поликлиника №4 (филиал).
Включение ГВС планируется 16 мая в 17.00 часов при условии отсутствия повреждений тепловых сетей.
В случае обнаружения порывов трубопроводов включение горячего водоснабжения состоится после ремонта поврежденных участков.