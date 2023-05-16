НовостиНедвижимость 16 мая 2023 4:36

В Пензе с 8 утра 16 мая в микрорайоне ГПЗ временно отключат горячее водоснабжение

АО «Энергоснабжающее предприятие» сообщает, что горячее водоснабжение будет отключено на время проведения повторных гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей