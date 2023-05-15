Во вторник, 16 мая, в Пензе отключат свет на нескольких улицах

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, отключение электричества затронет следующие дома:

- № 47 на улице Активной;

- № 3-5, 7-21, 23, 25, 27 на первом Активном проезде;

- № 3, 6-24, 26, 28, 30 на втором Активном проезде;

- № 4, 6-8, 10, 12 на третьем Активном проезде;

- № 3, 5,6А, 8, 9, 11, 12 на четвертом Активном проезде;

- № 27 на улице Димитрова;

- № 3-34, 36 на втором проезде Димитрова;

- № 14-26, 27-37, 39, 41/32, 47, 47А, 49А, 51, 51А на улице Долгорукова;

- № 1, 3, 5-29 на улице Коллективной,

- на улицах Проезжей;

- 2-й улице Проезжей;

- № 1А, 1В, 1Г на улице Расковой;

- № 5, 6, 7, 8 на Узеньком проезде.

Света в них не будет с 9 до 16 часов.