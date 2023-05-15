В Спутнике состоялся фестиваль мордовской культуры «Шумбрат»

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В подготовке праздника также приняла участие мордовская (эрзяно-мокшанская) национально-культурная автономия Пензы.

Свое творчество в концертной программе продемонстрировали фольклорные и хореографические коллективы города и области, студенты и преподаватели Пензенского колледжа культуры, артисты Пензенского дома народного творчества, а также фольклорный коллектив «Келу» имени Г.Сураева-Королёва, фольклорная студия «Мерема», этно-арт театр «Варма» Республики Мордовия.

Пензенский краеведческий музей на набережной выставил экспозицию мордовской культуры, истории и быта. Студенты художественного училища рисовали картины, на ярмарке народного творчества умельцы представили собравшимся предметы своего ремесла и мастерства.

Почетными гостями праздника стали министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов, председатель исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа города Саранска Юрий Мишанин, председатель Ульяновской областной мордовской национально-культурной автономии Владимир Софонов, заместитель министра культуры Пензенской области Ильдар Мавлюдов, депутат регионального Заксобрания Ольга Чистякова.

Кроме того, на мероприятии присутствовали руководители и представители национально-культурных автономий Пензенской области и Пензы: Жиганша Туктаров (Тататрская НКА), Сеник Саакян, Сусанна Асатрян (Армянская НКА), Сатимбай Бердиев (Узбекская НКА), Олимджон Шеров (Таджикская НКА), Антон Медведев (Еврейская НКА), Олег Жемчугов (Чувашская НКА).