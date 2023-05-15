Пенсионерка из Рузаевки не поверила мошенникам, которые просили заплатить 800 000 рублей

А для возмещения затрат якобы на лечение пострадавшего в аварии, а также непривлечение ее к уголовной ответственности, требовалось заплатить 800 тысяч рублей.

После этого трубку взял мужчина, представившийся сотрудником полиции. Он сообщил, что деньги необходимо передать человеку, который подъедет к ее дому.

Пожилая женщина не поверила звонившим ей и повесила трубку.

По факту покушения на мошенничество, совершенного в отношении 71-летней местной жительницы, ОМВД России по Рузаевскому району проводится проверка.

Бдительность 71-летней пенсионерки из Рузаевки достойна уважения и подражания.

Иначе в схожей ситуации поступил 25-летний пензенец.

Он поверил словам лжесотрудника банка и, оформив на себя кредиты, перечислил на «безопасные счета» более полумиллиона рублей.

Позже молодой человек осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию, отмечает пресс-служба УМВД региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

Не исключено, что обе эти попытки, неудачную и успешную для злоумышленников, объединяет еще и другое. По информации СМИ, СБУ объявила дополнительный набор в колл-центры, вымогающие деньги у россиян.

Полиция Пензенской области и Республики Мордовия напоминают: если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону!

Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести в заблуждение. Не дайте им такой возможности! Сразу же прекращайте общение с незнакомцами!