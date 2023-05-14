Авария на трассе под Пензой унесла жизнь мотоциклиста

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Пензенской области

Как рассказали в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД РФ по Пензенской области, авария произошла в субботу, 13 мая, в час дня.

На 554 километре трассы М-5 столкнулись трактор с прицепом, которым управлял мужчина 1965 года рождения, и мотоцикл «Хонда», на котором находились мужчина 1988 года рождения и девушка 1998 года рождения.

Водитель двухколесного транспорта погиб на месте от полученных травм. Его пассажирка была госпитализирована.