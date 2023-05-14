Опасные маневры на встречке привели водителя из Пензы на скамью подсудимых

В результате ДТП одному из пассажиров был причинен тяжкий вред здоровью.

Как отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области, утром 23.03.2023 мужчина, управляя принадлежащим его супруге транспортным средством марки «RENAULT KAPTUR ASTRA 39», следовал по автомобильной дороге М-5 «Урал» в сторону г. Самары.

Проезжая 568-ой км по территории Мокшанского района водитель при обгоне грузовика выехал на встречную полосу движения.

Обнаружив опасность – двигавшийся во встречном направлении автомобиль «FORD FOCUS», пензенец не принял мер к снижению скорости и в нарушение правил дорожного движения продолжил движение в сторону г. Самары, что привело к столкновению транспортных средств, в результате которого одному из пассажиров был причинен тяжкий вред здоровью.

Надо отметить, что виновник ДТП вызвал скорую помощь и сотрудников ГИБДД. Трое пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы в медицинский стационар.

Вину в преступлении пензенец признал, оказал всем пострадавшим помощь с лечением, возместил причиненный материальный ущерб и моральный вред.

По уголовному делу в отношении ранее несудимого 34-летнего жителя г. Пензы о нарушении им правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ) прокуратура Мокшанского района Пензенской области утвердила обвинительное заключение.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Мокшанский районный суд.