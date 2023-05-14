В Саранске по решению суда оштрафован 20-летний поклонник нацистской символики

Как отмечает пресс-служба МВД Республики Мордовия, в ходе мониторинга интернет-ресурса «Вконтакте» установлено, что один из пользователей разместил на своей странице 14 изображений, публично демонстрирующих нацистскую символику и атрибутику. Указанные записи находились в открытом доступе и были доступны неограниченному кругу пользователей.

Полицейские установили личность распространителя запрещенных публикаций. Им оказался 20-летний житель Саранска.

В отношении молодого человека составлено 14 административных протоколов по ст. 20.3 КоАП РФ.

По решению суда он признан виновным в совершении административных правонарушений. Ему назначено наказание в виде штрафов в размере по 1 тысяче рублей за каждое, соответственно.