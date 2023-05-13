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НовостиОбщество13 мая 2023 11:50

Из-за теплой погоды посевные работы в Пензенской области удалось начать раньше, чем в прошлом году

Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Олег Мельниченко
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

По словам главы региона, аграрии преодолели экватор посевной. Более того, яровых уже посажено более 70%.

«Отмечу, что в этом году благодаря теплой погоде мы смогли начать посевную раньше, чем в прошлом и значительно опережаем темпы – на 11%. В помощь аграриям – современная техника, которая позволяет обрабатывать большие площади за меньшее время», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Как рассказал губернатор, аграрии уже посадили 235 тысяч гектаров подсолнечника, более 50 тысяч гектаров сахарной свеклы, 20 тысяч гектаров картофеля. Завершить посевную планируется в начале июня.