Из-за теплой погоды посевные работы в Пензенской области удалось начать раньше, чем в прошлом году

По словам главы региона, аграрии преодолели экватор посевной. Более того, яровых уже посажено более 70%.

«Отмечу, что в этом году благодаря теплой погоде мы смогли начать посевную раньше, чем в прошлом и значительно опережаем темпы – на 11%. В помощь аграриям – современная техника, которая позволяет обрабатывать большие площади за меньшее время», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Как рассказал губернатор, аграрии уже посадили 235 тысяч гектаров подсолнечника, более 50 тысяч гектаров сахарной свеклы, 20 тысяч гектаров картофеля. Завершить посевную планируется в начале июня.