Полиция Мордовии разыскивает мужчину, который ушел в поселок Сосновка

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

12 февраля 2014 года Павел Петрович Мустайкин 1950 года рождения находился в поселке Леплей. Вечером того же дня он направился пешком в село Сосновка и пропал без вести.

Приметы мужчины: рост средний, телосложение худощавое, глаза светлые, волосы темно-русые. В день пропажи он был одет в серую шапку, черную куртку, темно-синий свитер, синие джинсы, черные зимние сапоги.

Любую информацию, которая поможет поискам, просят сообщать в отдел МВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району по телефонам: 38-59-28, 8(83458) 2-51-02.