В парке Белинского начался первый этап капитального ремонта

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Он рассказал, что на сегодняшний день подрядная организация занимается производством земляных работ и выносом коммуникаций. В планах через две недели приступить к устройству монолитных фундаментов входной группы, фонтана и амфитеатра со сценой.

«Здесь появятся новые пешеходные дорожки, качели, поливочный водопровод.

Завершить все работы рассчитываем в августе 2023 года», – проинформировал руководитель УКСа.

Также Вадим Астафьев сообщил о том, что в настоящее время ведется разработка проектной документации по благоустройству остальной части объекта, отмечает пресс-служба администрации города.

Напомним, благоустройство объекта ведется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

«Парк Белинского любят и старожилы Пензы, которые провели здесь свою юность, и сегодняшняя молодежь. У нас очень хорошая природа, энергетика. Это знаковое, особенное место для горожан, – отметила директор учреждения Елена Савельева. – Надеемся, что реновация зоны отдыха продолжится и в следующем году. Активно ведем работу по голосованию, привлекаем членов семей, коллег, чтобы тоже поддержали нас».

Речь идет о рейтинговом голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого осуществляется отбор общественного пространства, подлежащего благоустройству в 2024 году.

Отдать свой голос за один из 20 проектов-участников можно до 31 мая 2023 года на онлайн-платформе: 58.gorodsreda.ru.