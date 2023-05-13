В Пензе возбуждено уголовное дело по факту грабежа на улице Бакунина

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы регионального УМВД, им оказался ранее судимый житель Пензы 1993 года рождения.

В утреннее время около дома на улице Бакунина, применив насилие, он открыто похитил денежные средства в размере 5 500 рублей, принадлежащие мужчине 1964 рода рождения. Подозреваемый дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.