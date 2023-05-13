Молодые учителя из Пензы стали победителями конкурса профмастерства

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Конкурс профессионального мастерства проводился при поддержке Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации. Участниками стали учителя школ и преподаватели колледжей в возрасте от 20 до 35 лет.

Конкурсанты прошли анкетирование, предложили свою видеовизитку и поделились уникальными авторскими методиками, которые представили их индивидуальный стиль педагогической деятельности.

Как отмечает пресс-служба администрации Пензы, в число победителей вошли учитель физики школы №25 Пензы Анастасия Пронина и учитель начальных классов школы №11 Максим Щеглов. Их ждет серия междисциплинарных лекций, мастер-классов и вебинаров. Также они получили возможность участвовать в очной трехдневной школе молодых педагогов в Москве.

Торжественное награждение победителей состоится в Совете Федерации в июне 2023 года.