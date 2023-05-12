В Мордовии работники прокуратуры высадили деревья на аллее в честь 300-летия прокуратуры РФ

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Мордовии

На аллее, заложенной в октябре 2021 года, прижились не все деревца и поэтому сегодня во главе с прокурором республики Сергеем Лапиным сотрудники ведомства провели высадку новых деревьев.

Как отмечает пресс-служба Прокуратуры Мордовии, в мероприятии приняли участие молодые специалисты, ветераны прокуратуры Павел Сенькин, Наталья Акимова, Сергей Тремасов и Юрий Любаев.

«Эта акция - наш вклад в благоустройство Саранска. Сегодня экология - один из приоритетов развития государства», - отметил глава надзорного ведомства.

Надеемся, что молодые деревца успешно приживутся.

Посадка деревьев стала доброй традицией и хорошим примером преемственности поколений.