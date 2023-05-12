В Мордовии задержаны подозреваемые в торговле поддельными водительскими удостоверениями

Двое подозреваемых в мошенничестве, связанном с производством и продажей поддельных водительских удостоверений, задержаны сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Мордовия.

Предварительно установлено, что фальшивые документы изготавливались в арендованной квартире в Саранске с весны 2022 года. Объявления об их продаже злоумышленники размещали в сети Интернет.

Фигуранты уверяли клиентов, что удостоверения имеют официальный статус, их данные занесены в базу Госавтоинспекции.

За услуги аферисты просили 45 тысяч рублей. Оформление свидетельств о прохождении обучения с указанием автошколы в регионе проживания заказчика оплачивалось дополнительно. Подделки распространяли почтовыми отправлениями.

В настоящее время установлена причастность подозреваемых к изготовлению порядка 300 фальшивых документов.

По местам жительства подозреваемых обнаружены более ста бланков с голограммой «ГИБДД», готовые к продаже водительские удостоверения и свидетельства об окончании автошколы.

Изъяты принтер, ламинатор, печати, банковские карты, денежные средства в сумме три миллиона двести тысяч рублей и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователем Следственного управления МВД по Республике Мордовия возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 327 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.