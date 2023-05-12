В День города в Пензе организуют фейерверк в сквере «40 лет Победы»

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

В городской администрации состоялось заседание организационного комитета по подготовке празднования 360-летия Пензы.

Как отметила Вера Фейгина, майские праздники показали, что идея задействовать сквер «40 лет Победы» для проведения мероприятий пришлась жителям по вкусу, поэтому площадку будут активно использовать и во время празднования юбилея города.

- В парке расположена стела «Город трудовой доблести», и юбилей города в этом году пройдет под девизом «Пенза – город трудовой доблести», поэтому эта площадка будет задействована в обязательном порядке, - заявила она.

Как стало известно, в сквере будет организован праздничный фейерверк.