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НовостиОбщество12 мая 2023 12:28

В День города в Пензе организуют фейерверк в сквере «40 лет Победы»

Об этом сегодня сообщила начальник Управления культуры Вера Фейгина
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

В городской администрации состоялось заседание организационного комитета по подготовке празднования 360-летия Пензы.

Как отметила Вера Фейгина, майские праздники показали, что идея задействовать сквер «40 лет Победы» для проведения мероприятий пришлась жителям по вкусу, поэтому площадку будут активно использовать и во время празднования юбилея города.

- В парке расположена стела «Город трудовой доблести», и юбилей города в этом году пройдет под девизом «Пенза – город трудовой доблести», поэтому эта площадка будет задействована в обязательном порядке, - заявила она.

Как стало известно, в сквере будет организован праздничный фейерверк.