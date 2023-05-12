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НовостиЗвезды12 мая 2023 11:01

230-й театральный сезон в Пензенском драматическом театре завершат премьерой комедии

Спектакль по пьесе чешского классика XX века Карела Чапека «Средство Макропулоса» поставит Кирилл Заборихин
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Постановка расскажет историю двух семейств, враждующих уже почти век. Точку в многолетней распре может поставить известная певица Эмилия Марти, которая знает такие подробности событий давно минувших дней, что невольно кажется, будто она лично присутствовала там 100 лет назад.

Роль Эмилии Марти исполнит Альбина Смелова. Также в спектакле задействованы Сергей Казаков, Сергей Дрожжилов, Алексей Болдырев, Яна Дубровина и другие актеры.

Премьера запланирована на начало июля.