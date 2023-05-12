В Саранске полицейские установили курьера мошенников, забравшего у 75-летней женщины 3000 евро

По информации пресс-службы МВД Республики Мордовия, по приметам, описанным потерпевшей, полицейские отыскали 22-летнего студента одного из вузов Саранска и задержали его по подозрению в причастности к телефонному мошенничеству.

Студент пояснил, что нашел себе работу в качестве курьера через один из мессенджеров. Согласно договоренности за определенный процент ему необходимо было приехать на указанный куратором адрес и забрать у пожилой женщины денежные средства.

После получения от женщины иностранной валюты он поехал в Нижний Новгород, где обменял евро на российские рубли. Однако деньги решил не перечислять на указанные ему ранее счета, а оставил себе.

В квартире подозреваемого оперативники изъяли 155 000 рублей, остальное студент потратил на возврат долгов.

Следственным отделом ОП№3 УМВД России по го Саранск в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данного преступления.