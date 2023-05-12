В мае поверившая мошенникам жительница Пензы перевела на указанные счета 1,8 млн рублей

По информации пресс-службы регионального УМВД, жертва безропотно перевела свои накопления на указанные ей счета, а через несколько дней еще дополнила их за счет оформленных на себя кредитов в трех банках.

По факту мошенничества в отделе по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП №3 следственного управления УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.