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НовостиПроисшествия12 мая 2023 5:59

В мае поверившая мошенникам жительница Пензы перевела на указанные счета 1,8 млн рублей

В апреле текущего года во время разыгранного перед женщиной спектакля она даже не попыталась выяснить что-то о назвавшихся правоохранителем и сотрудницей центробанка
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы регионального УМВД, жертва безропотно перевела свои накопления на указанные ей счета, а через несколько дней еще дополнила их за счет оформленных на себя кредитов в трех банках.

По факту мошенничества в отделе по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП №3 следственного управления УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.