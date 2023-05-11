Пенсионера из Мордовии признали виновным в незаконной рубке деревьев

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

В Мордовии вынесли приговор 62-летнему жителю Большеберезниковского района, который в ноябре прошлого года срубил три сосны на территории лесничества. Деревья он распилил на доски, которые впоследствии хотел использовать для ремонта.

Своими действиями гражданин нанес ущерб Министерству лесного хозяйства и природопользования Республики Мордовия, оцененный в 111 тысяч рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.