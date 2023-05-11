Жители Пензенской области могут бесплатно отправить посылки в зону СВО

Фото: Пресс-служба «Почты России»

Как рассказали представители «Почты России», с 1 мая жители региона могут отправить посылки военнослужащим, находящимся в зоне СВО, бесплатно. Ограничен только вес каждой посылки, но не их количество.

За доставку посланий непосредственно в зону СВО отвечает Министерство обороны РФ: «Почта России» будет собирать их со всей России и доставлять в логистический центр в Москве.

Бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде.