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НовостиНедвижимость11 мая 2023 12:13

Пензенцы продолжают голосовать за объекты для благоустройства

Помощь им в этом оказывают волонтеры
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Напоминаем вам, что путем голосования выбирается объект, который в следующем году будет благоустроен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Принять участие в голосовании могут жители региона старше 14 лет.

Напомним, в текущем году в онлайн-голосовании участвуют 47 объектов в 8 муниципалитетах Пензенской области. На сегодня свои голоса отдали уже более почти 67 тысяч жителей Сурского края.

Принять участие в голосовании можете и вы: для этого нужно перейти на сайт национального проекта, авторизоваться и выбрать один из предложенных вариантов. Голосование завершится в конце месяца.