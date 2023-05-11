Пензенцы продолжают голосовать за объекты для благоустройства

Напоминаем вам, что путем голосования выбирается объект, который в следующем году будет благоустроен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Принять участие в голосовании могут жители региона старше 14 лет.

Напомним, в текущем году в онлайн-голосовании участвуют 47 объектов в 8 муниципалитетах Пензенской области. На сегодня свои голоса отдали уже более почти 67 тысяч жителей Сурского края.

Принять участие в голосовании можете и вы: для этого нужно перейти на сайт национального проекта, авторизоваться и выбрать один из предложенных вариантов. Голосование завершится в конце месяца.